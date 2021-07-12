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"Новые болезни, экстремизм, голод, расизм и война": ученые назвали угрозы, которые несут человечеству соцсети

"Новые болезни, экстремизм, голод, расизм и война": ученые назвали угрозы, которые несут человечеству соцсети
01:33 Сегодня Телеграф

Американские ученые полагают, что соцсети несут угрозу человечеству и могут порождать множество глобальных проблем.

Об этом пишет Vox со ссылкой на статью, опубликованную в престижном научном журнале PNAS ранее в июле, под названием "Управление глобальным коллективным поведением".

В статье утверждается, что отсутствие у людей понимания того, как на нас влияют соцсети, представляет опасность для демократии и научного прогресса. Говорится, что технологические компании, которые "пробились сквозь продолжающуюся пандемию коронавируса, не в состоянии остановить "инфодемию дезинформации", которая препятствует широкому распространению масок и вакцин. Авторы предупреждают, что, если оставить подобные факты неправильно понятыми и неконтролируемыми, мы можем увидеть непредвиденные последствия новых технологий, способствующих таким явлениям, как "вмешательство в выборы, болезни, насильственный экстремизм, голод, расизм и войны".

"Мне кажется, что социальные сети, в частности, а также более широкий спектр интернет-технологий, изменили способ получения информации и формирования мнения о мире", - говорит в интервью Vox один из авторов статьи Карл Бергстрем.

Ученый обращает внимание на влияние интернета на молодое поколение, которое страдает от комплексов из-за увиденных "идеальных" людей в Instagram.

"Когда я говорю с людьми о социальных сетях, да, есть много беспокойства, много негатива, а также предвзятость из-за того, что я являюсь родителем.  У моих детей возникают проблемы с самооценкой из-за того, что Instagram структурирован таким образом, чтобы получать "лайки" за то, что они идеальны и демонстрируют больше вашего тела", - отмечает Бергстрем.

Также он говорит о проблеме дезинформации в соцсетях, что негативно влияет даже на политику.

"И здесь, я думаю, поразительна скорость, с которой социальные сети в сочетании с целым рядом других вещей привели к очень широко распространенной дезинформации, [которая] здесь, в Соединенных Штатах [вызывает] серьезные политические потрясения. Как вы думаете, сколько еще у нас пройдет выборов, прежде чем ситуация существенно ухудшится?", - спрашивает один из авторов статьи.

В общем, Бергстрем и другие соавтора роботы (Ширин Гаффари, Джо Бак-Коулман), которые дали интервью, считают, что современные соцсети забирают у людей много времени и имеют негативное влияние на видение человеком мира. 

Ранее "Телеграф" сообщал о том, как женщина во Львове ради фото для соцсети залезла на цистерну поезда и ее ударило током, в результате чего она получила 70% ожогов тела.

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
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Все по теме:

США, Америка, Соцсети, Американские ученые, Влияние соцсетей.
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