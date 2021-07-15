Уникального стеклянного осьминога засняли на видео

Ученым из Института океанологии Шмидта (США) удалось получить редкие кадры подводной жизни Тихого океана. Видео с большой глубины сделано подводным роботом SuBastian в районе островов Феникс.

Об этом сообщается в пресс-релизе Института.

На видео попал редкий вид прозрачного осьминога, который живет на глубине от 200 метров до километра.

Стеклянный осьминог - единственный вид в семействе Vitreledonellidae. Из-за того, что он живет на большой глубине его тело практически полностью прозрачное. Он вырастает длинной до 45 см и весом до 450 граммов. Встретить его можно в тропиках и субтропиках на больших глубинах.

До этой экспедиции, которая длилась 34 дня, ученые узнавали про жизнь осьминогов изучая их остатки в желудках хищников.

Также подводный робот SuBastian впервые снял кадры с изображением редкой китовой акулы, глубоководного вида, существующего миллионы лет назад и получившего название от ее длины более 12 метров.

Во время экспедиции ученые также зафиксировали уникальное поведение морских обитателей. Например, крабов, ворующих рыбу друг у друга.

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