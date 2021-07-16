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Частицы коронавируса живут в доме еще месяц после того, как жильцы вылечились - исследование

Частицы коронавируса живут в доме еще месяц после того, как жильцы вылечились - исследование
02:33 Сегодня Телеграф

Исследователи в США обнаружили РНК (рибонуклеиновая кислота) коронавируса в домах людей спустя месяц после их выздоровления. Об этом говорится в работе, которая опубликована в Science of the Total Environment.

Исследователями из Техасского университета в Остине во главе с Керри Кинни была предпринята попытка восполнить пробел в изучении живучести коронавируса в домах людей, которые им переболели. Как известно, основным способом передачи инфекции является воздушный, когда происходит вдыхание с воздухом вирусных частиц. Контактным путем вирус передается, когда капли, содержащие инфекцию, попадают на предметы, затем на руки и далее на слизистую человека. Было установлено, что на различных поверхностях вирус может жить от 3 часов до 28 суток.

Согласно оглашенным выводам американских исследователей, в домах, где живут переболевшие Covid-19 люди, вирус также очень живуч. Биоматериал при исследовании был обнаружен в мазках, которые были взяты с поверхностей телевизора, дивана, дверных ручек, кнопки смыва унитаза, ковров, пола, а также фильтров кондиционеров. Их наибольшая концентрация находилась на ковре в спальне переболевших и на фильтрах кондиционеров.

Исследования подтвердили наличие вируса COVID-19 в доме даже через месяц после выздоровления переболевших. Впрочем, степень концентрации вирусной РНК не дает возможности оценить, насколько вирус при этом остался заразным.

Как ранее сообщал "Телеграф", в Австралии разработано уникальное лекарство против коронавируса, которое якобы убивает 99% COVID-частиц в легких.

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Валерия Куценко
Автор: Валерия Куценко
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Коронавирус, Covid-19.
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