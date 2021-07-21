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Французская компания впервые продала искусственное сердце Aeson, которое имплантировали больному в Италии

Французская компания впервые продала искусственное сердце Aeson, которое имплантировали больному в Италии
02:23 Сегодня Телеграф

Компания Carmat, которую создал известный французский кардиохирург Ален Карпантье, впервые продала искусственное сердце под брендом Aeson. Протез пересадили больному, который сейчас ожидает трансплантацию живого органа. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Операция стоимостью в 150 000 евро была проведена в Италии. Региональная система здравоохранения взяла на себя все расходы.

Протез Aeson разработали специально для больных, которые имеют терминальную бивентрикулярную сердечную недостаточность. Он может работать всего несколько месяцев, пока пациент находится в ожидании трансплантации живого органа.

Известно, что разрешение на продажу протеза Aeson в Европе компания получила в конце 2020 года. Но до сих пор искусственные сердца компании Carmat имплантировали только в пределах клинических испытаний.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что украинские врачи провели сложнейшую операцию по пересадке сердца. 

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Анна Данюк-Черкашина
Автор: Анна Данюк-Черкашина
Просмотры: 164

Все по теме:

Здоровье, Пересадка сердца, Трансплантация, Aeson.
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