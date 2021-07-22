Украина готова запустить свой спутник согласно плану, все зависит от SpaceX

Согласно утвержденному графику, украинский спутник "Січ 2-30" должны запустить на орбиту в декабре текущего года.

Об этом заявил начальник отдела научных исследований и инноваций Государственного космического агентства Андрей Колесник в эфире "Громадського радіо".

По его словам, на данный момент работы относительно запуска сейчас ведутся согласно графику. Графики же подготовки самого аппарата и наземного сегмента по его управлению составили еще несколько месяцев назад.

Колесник рассказал, что все контракты уже заключены, работы идут по графику без задержек.

При этом он отметил, что переживает разве что за соблюдение плана компанией SpaceX, ведь именно её ракета должна доставить украинский спутник на орбиту.

По предварительным данным запуск космического аппарата "Січ 2-30" должен состояться в декабре 2021 года.

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