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Ученые уточнили время жизни антител к коронавирусу и их реакцию на новые штаммы

Ученые уточнили время жизни антител к коронавирусу и их реакцию на новые штаммы
03:27 Сегодня Телеграф

Ученые отчитались о результатах нового исследования насчет того, сколько времени переболевший коронавирусом человек может чувствовать себя в безопасности благодаря антителам.

Отчет представили медики из Национального института здравоохранения и социального развития (THL) Финляндии.

Эксперты говорят, что антитела в организме остаются минимум год.

Так, в рамках исследования, ученые изучили показатели пациентов, у 97% которых были антитела IgG, которые распознают пиковый белок коронавируса даже через год после заражения. Впрочем, их уровень был на треть ниже, чем спустя полгода после инфицирования. 

Кроме того, специалисты THL изучали, как эти антитела реагируют на новые штаммы коронавируса. Оказалось, что самая высокая степень защиты будет от варианта "Альфа", но куда ниже для "Бета" и "Дельта", который сейчас преобладает по всему миру.

Напомним, в соседней России, откуда в Украину завезли штамм "Дельта", теперь обнаружили коронавирус мутации "Гамма". Этот вариант болезни, который появился в Бразилии, как и индийский, в разы заразнее первоначального уханьского вируса.

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
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Все по теме:

Delta, Антитела, Коронавирус, Бета, Штаммы коронавируса, Фанляндия.
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