NASA сделала неожиданное открытие на Марсе: до этого момента данные о планете были ошибочными

Стали известны точные сейсмические данные Марса в результате исследования миссии InSight.

Об этом NASA сообщила на официальном сайте.

"Это исследование — шанс, который выпадает раз в жизни" – говорит Саймон Штеллер из швейцарского исследовательского университета ETH Zurich.

Кора Марса имеет толщину от 24 до 72 километров, а сама литосфера — твёрдая оболочка, включающая в себя верхние части мантии. Она оказалась неожиданно глубокой – около 500 км и, как выяснилось, содержит в себе радиоактивные примеси.

Напомним, что глубина литосферы Земли – около 100 км, а толщина коры не превышает 40 км даже на континентах. Ученые считают, что габариты литосферы Марса являются такими из-за отсутствия на планете отдельных тектонических плит.

Главным открытием стали данные о ядре Марса: оно оказалось расплавленным и состоит из железа и никеля. Помимо этого, ядро оказалось огромным по своим размерам – 1830 км в радиусе, что составляет больше половины радиуса самого Марса.

На другую планету солнечной системы Юпитер NASA собирается отправить капсулу времени с посланием потомкам — об этом ранее писал "Телеграф".