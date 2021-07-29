Комитет ООН рассказал об астероидах, представляющих опасность для Земли

Научно-технический подкомитет комитета ООН по использованию космического пространства опубликовал доклад о работе с космическими объектами. В ней указано, что 40% крупных астероидов и комет приближаются к Земле. Об этом сообщает "Телеграф" со ссылкой на текст доклада.

Подкомитет сообщил, что в 2020 году космические обсерватории 40 стран мира собирали данные об астероидах и кометах.

По состоянию на 17 апреля 2021 года ученые установили наличие 25 тысяч объектов, приближающихся к Земле, из которых почти 3 тысячи были найдены в 2020 году. В комитете сообщили, что это число - рекордное и вероятно оно будет увеличиваться.

Подкомитет также отметил, что ,несмотря на такие большие цифры, только 40% крупных космических объектов идентифицированы как те, которые сближаются с Землей. Также он указал, что угрозы столкновения Земли с астероидом в ближайшие 100 лет нет.

Апофис, астероид, который впервые заметили в 2004 году и считали самой большой угрозой для Земли, пока опасности не представляет. За ним продолжают следить, но в список опасных объектов ЕКА и НАСА он больше не входит.

Ранее "Телеграф" сообщал об астероидах, которые способны привести к концу света.