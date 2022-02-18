Рост цен на квартиры: стало известно, как подорожает жилье в Украине

Украинской недвижимости пророчат рост цен, если Россия не нападет

Опасность вторжения РФ в Украину может серьезно повлиять на стоимость недвижимости в Украине, вызвав обвал цен. Однако если этого не случится, то подорожание неминуемо.

Как сообщил "Телеграфу" учредитель группы компаний Concept Group Михаил Подвысоцкий на первичном рынке цены на жилье вырастут примерно на 10-15%.

"Конечно, уровень цен будет зависеть от таких важных факторов, как себестоимость самого строительства, а также от общеэкономической ситуации в стране, что повлияет на уровень платежеспособного спроса и соответственно скажется на прибыли от реализации того или иного ЖК", — подчеркнул специалист.

Михаил Подвысоцкий

Сильнее всего, по словам эксперта, подорожают объекты, отвечающие таким требованиям как:

строительство из качественных материалов и использование качественной внутренней технической отделки вместе с обустройством закрытой придомовой территории, свободной от автотранспорта;

обустройство презентабельного лобби в домах, создание объектов социально -бытовой инфраструктуры на первых этажах жилого комплекса (кафе, магазины, спортцентры, детские заведения и т.д.);

обустройство территории для досуга и отдыха в зависимости от потребностей жителей (детские площадки, лаунж-зоны, спортивные площадки и т.п.);

желательно также наличие вблизи ЖК рекреационных зон (парков, лесов, озер).

Вообще же цены на недвижимость в Украине поражают даже на вторичном рынке. Так, в селе на Днепропетровщине за 1-комнатную квартиру без отопления просят 255 тысяч гривен, однокомнатная квартира в Киеве же, без ремонта, но с отоплением, обойдется вчетверо дороже – в 38 000 долларов.