Всё изменится: каким будет рынок недвижимости в Украине после Победы

В ближайшие годы на рынке недвижимости будет процветать ряд тенденций о которых следует знать уже сегодня

В ближайшие 2-3 года украинский строительный рынок и девелоперов ждет целый ряд изменений, связанный с окончанием войны с россией, ставшей наибольшим испытанием на устойчивость для украинского бизнеса.

Такой прогноз сделал Владимир Семенцов, соучредитель и управляющий партнер компании INSPI Development, добавив, что в ближайшие годы для покупателей жилья крайне важным станут дополнительные гарантии безопасного приобретения жилья на первичном рынке.

По его мнению в 2-3 года основными качественными изменениями в деятельности украинских девелоперов станут:

привлечение мощных инвесторов (соинвесторов) или же получение банковских кредитов на начальных стадиях реализации проектов — постепенный отказ от привлечения средств покупателей на стадии строительства проекта,

ориентация на продажи уже после ввода ЖК в эксплуатацию,

диверсификация рисков: постепенное расширение портфеля проектов в разных сегментах недвижимости — от жилых комплексов новых качественных форматов до объектов коммерческой недвижимости (логистических комплексов, бизнес-центров, гостиничных комплексов, сервисных апартаментов и т.п.) или же реконцепция имеющихся проектов ЖК с добавлением наиболее востребованного ныне кластера сервисных апартаментов,

развитие альтернативных форм инвестирования, какими являются Фонды инвестирования в недвижимость (ФИН),

ориентир на создание объектов "под ключ": с чистовым ремонтом и мебелью.

Также, как подчеркивает Владимир Семенцов, изменится состав рынка – многие компании-застройщики "уйдут" — обанкротятся или объединятся в более крупные холдинги, на их места придут новые игроки в лице других компаний, в том числе иностранных.

Тем временем отдельные строительные компании уже заявляют о росте цен на свое жилье, в частности "Киевгорстрой" предупредил покупателей о подорожании квартир с 1 сентября.