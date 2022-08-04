Всё изменится: каким будет рынок недвижимости в Украине после Победы
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В ближайшие годы на рынке недвижимости будет процветать ряд тенденций о которых следует знать уже сегодня
В ближайшие 2-3 года украинский строительный рынок и девелоперов ждет целый ряд изменений, связанный с окончанием войны с россией, ставшей наибольшим испытанием на устойчивость для украинского бизнеса.
Такой прогноз сделал Владимир Семенцов, соучредитель и управляющий партнер компании INSPI Development, добавив, что в ближайшие годы для покупателей жилья крайне важным станут дополнительные гарантии безопасного приобретения жилья на первичном рынке.
По его мнению в 2-3 года основными качественными изменениями в деятельности украинских девелоперов станут:
- привлечение мощных инвесторов (соинвесторов) или же получение банковских кредитов на начальных стадиях реализации проектов — постепенный отказ от привлечения средств покупателей на стадии строительства проекта,
- ориентация на продажи уже после ввода ЖК в эксплуатацию,
- диверсификация рисков: постепенное расширение портфеля проектов в разных сегментах недвижимости — от жилых комплексов новых качественных форматов до объектов коммерческой недвижимости (логистических комплексов, бизнес-центров, гостиничных комплексов, сервисных апартаментов и т.п.) или же реконцепция имеющихся проектов ЖК с добавлением наиболее востребованного ныне кластера сервисных апартаментов,
- развитие альтернативных форм инвестирования, какими являются Фонды инвестирования в недвижимость (ФИН),
- ориентир на создание объектов "под ключ": с чистовым ремонтом и мебелью.
Также, как подчеркивает Владимир Семенцов, изменится состав рынка – многие компании-застройщики "уйдут" — обанкротятся или объединятся в более крупные холдинги, на их места придут новые игроки в лице других компаний, в том числе иностранных.
Тем временем отдельные строительные компании уже заявляют о росте цен на свое жилье, в частности "Киевгорстрой" предупредил покупателей о подорожании квартир с 1 сентября.