Укр

В вузе Германии произошло массовое отравление неизвестным веществом: состояние некоторых - критическое

Автор
Е. Волкова
Дата публикации
Читать на украинском
Автор
146
В вузе Германии произошло массовое отравление неизвестным веществом: состояние некоторых - критическое Новость обновлена 24 августа 2021, 13:38

В одном из немецких вузов могла произойти утечка на научном факультете, в результате чего 7 человек попало в больницу

Прокуратура Германии сообщает о массовом отравлении в одном из немецкий университетов, расценивая произошедшее как покушение на убийство студентов и сотрудников данного вуза.

По информации Daily Mail, в больнице на момент выхода новости находится семь человек, один из которых остается в критическом состоянии.

Однако пострадавших может быть в разы больше, и сейчас десятки копов проводят расследование и собирают информацию об отравленных. Всех, кто чувствует себя плохо, призывают вызывать скорую помощь и не медлить.

По предварительной информации, студенты и преподаватели отравились неизвестным химическим веществом, которое по какой-то причине попало в воду или продукты. Не исключается, что утечка произошла из научного факультета.

По данному факту продолжается расследование.

Напомним, ранее в украинском отеле "Bugaz Sea View" в Грибовке под Одессой отравилось 9 детей.

Также "Телеграф" сообщал, что с диагнозом "острый гастроэнтероколит" госпитализированы 16 детей из спортивного лагеря в Карпатах. 

С финансированием, но без результатов: чем занимается Центр противодействия дезинформации
Политика
С финансированием, но без результатов: чем занимается Центр противодействия дезинформации
Дата публикации
Дата публикации
Категория
С финансированием, но без результатов: чем занимается Центр противодействия дезинформации
С финансированием, но без результатов: чем занимается Центр противодействия дезинформации
Дата публикации
Категория
Белокурая девочка стала звездой парада в Киеве и заставила Зеленского пустить слезу (фото и видео)
Белокурая девочка стала звездой парада в Киеве и заставила Зеленского пустить слезу (фото и видео)
Дата публикации
Категория
"Помним о прошлом, действуем сегодня, думаем о будущем!": Полный текст речи Владимира Зеленского по случаю 30-й годовщины Независимости Украины
"Помним о прошлом, действуем сегодня, думаем о будущем!": Полный текст речи Владимира Зеленского по случаю 30-й годовщины Независимости Украины
Дата публикации
Категория
Каким был парад ко Дню Независимости: все подробности, фото и видео
Каким был парад ко Дню Независимости: все подробности, фото и видео
Дата публикации
Категория
Как Украина отмечает День независимости: все подробности онлайн
Как Украина отмечает День независимости: все подробности онлайн
Дата публикации
Категория
"Золотая жила" для Украины: что делает украинскую IT-сферу столь успешной и почему туда может попасть буквально каждый
"Золотая жила" для Украины: что делает украинскую IT-сферу столь успешной и почему туда может попасть буквально каждый
Дата публикации
Категория
Официально: Украина получила обещанные $2,7 млрд от МВФ
Официально: Украина получила обещанные $2,7 млрд от МВФ