В вузе Германии произошло массовое отравление неизвестным веществом: состояние некоторых - критическое

В одном из немецких вузов могла произойти утечка на научном факультете, в результате чего 7 человек попало в больницу

Прокуратура Германии сообщает о массовом отравлении в одном из немецкий университетов, расценивая произошедшее как покушение на убийство студентов и сотрудников данного вуза.

По информации Daily Mail, в больнице на момент выхода новости находится семь человек, один из которых остается в критическом состоянии.

Однако пострадавших может быть в разы больше, и сейчас десятки копов проводят расследование и собирают информацию об отравленных. Всех, кто чувствует себя плохо, призывают вызывать скорую помощь и не медлить.

По предварительной информации, студенты и преподаватели отравились неизвестным химическим веществом, которое по какой-то причине попало в воду или продукты. Не исключается, что утечка произошла из научного факультета.

По данному факту продолжается расследование.

Напомним, ранее в украинском отеле "Bugaz Sea View" в Грибовке под Одессой отравилось 9 детей.

Также "Телеграф" сообщал, что с диагнозом "острый гастроэнтероколит" госпитализированы 16 детей из спортивного лагеря в Карпатах.