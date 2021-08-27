Укр

В Великобритании произошла серия сильных взрывов (видео)

Автор
Е. Волкова
Дата публикации
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Автор
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В Великобритании произошла серия сильных взрывов (видео) Новость обновлена 27 августа 2021, 15:22
Клубы черного дыма видны во всем городе. Источник фото - ichef.bbci.co.uk.

В Великобритании произошло ЧП: улицы перекрыли, людей просят оставаться дома с закрытыми окнами

В Великобритании в городе Ройал-Лимингтон-Спа в пятницу, 27 августа, были слышны звуки взрывов.

По информации BBC, ЧП произошло в промышленной зоне: известно, что в одном из помещений случился сильный пожар, в результате чего прогремело несколько сильных взрывов. Клубы черного дыма видны отовсюду, а люди боятся, что огонь перекинется на жилые дома и торговые центры, расположенные поблизости.

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На момент выхода новости стихию не потушили. Полиция Уорикшира перекрыла дороги, а жителей города просят оставаться дома и закрыть все окна.

Напомним, в Казахстане после серии мощнейших взрывов, которые прогремели в четверг, 26 августа на военных складах около города Тараз, погибли 9 человек. В их числе — сотрудники МЧС, военной части и военной прокуратуры.

Также "Телеграф" ранее сообщал, что вблизи аэропорта Кабула после серии терактов вечером в четверг, 26 августа, прогремел третий взрыв — на воздух взлетел автомобиль со взрывчаткой. Количество жертв — военных и мирных жителей — перевалило за сотню.

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