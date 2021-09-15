Францию после масштабных пожаров залило дождями (видео)

Данных о погибших пока не поступало.

На юг Франции после масштабных августовских пожаров обрушились внезапные осадки из-за чего были подтоплены населенные пункты в районе городов Ним и Монпелье.

Об этом сообщает AlJazeera.

Отмечается, что наводнение нанесло значительный ущерб инфраструктуре и жилым домам.

О жертвах не сообщается, однако известно, что минимум один человек пропал без вести. Кроме того, поступали данные, что одного мужчину ударила молния, но ему удалось выжить.

Кроме того, большое количество людей оказалось в ловушке в кемпинге. Для того чтобы их вытащить власти мобилизировали около 800 спасателей.

В среду по всему региону Французской Ривьеры из-за подтопления были закрыты школы.

Как сообщалось ранее, это лето для Европы запомнится резкими переменами погодных условий.

Накануне юг Испании объяли масштабные пожары, уничтожившие около 10 тысяч гектаров леса. До этого страна страдала от наводнений.

Лесные пожары в этом году бушевали в Греции, на Кипре, в Турции и других странах. А жертвами наводнений становились Германия и Бельгия.