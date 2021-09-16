Укр

В ЕС планируют создать военно-консультативную миссию в Украине: в чем ее назначение

Автор
Анна Дворовенко
Дата публикации
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Иллюстративное изображение из открытых источников Новость обновлена 16 сентября 2021, 20:07
Иллюстративное изображение из открытых источников

ЕС рассматривает четыре варианта создания такой миссии

В Украине в ближайшее время может появиться военно-консультативная и обучающая миссия Европейского союза. Варианты ее создания в четверг, 16 сентября, должны рассмотреть послы стран ЕС.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на проект документа.

В документе, который должны рассмотреть послы ЕС, отмечается, что для этой миссии необходимо 60 сотрудников, которые будут консультировать Минобороны Украины и Генштаб по "реформированию профессионального военного образования".

В тексте проекта описаны четыре варианта сотрудничества. Также отмечается, что военно-консультативная миссия будет полезной для поддержания устойчивости Украины, в частности, укрепление военного потенциала. Кроме того, она может усилить привлечение ЕС к Украине "после текущей военной деятельности Российской Федерации на территориях, прилегающих к государственной границе Украины и в незаконно аннексированном Крыму".

В документе также указаны недостатки этой миссии, в частности, риск дублирования, поскольку "многие актеры в Украине действуют в сфере военной поддержки (НАТО, США, Канада, ОБСЕ)". В документе отмечается, что ответ на такую миссию "другими субъектами, заинтересованными в ситуации в Украине, трудно предсказать и может иметь возможное негативное влияние на широкую политику и интересы ЕС в регионе".

Другие три варианта изложенные менее масштабно. Один из них предусматривает добавление некоторых элементов этой миссии к уже действующей гражданской миссии. Другим предполагается, что экспертов ЕС привлекут в поддержку представительства ЕС в Киеве.

Стоит отметить, что расширение присутствия ЕС в Украине в военном измерении требует единогласия между странами-членами Евросоюза и будет означать отход от чисто гражданского присутствия.

Как сообщал "Телеграф" ранее, ЕС на заседание Генассамблеи ООН заявил о поддержке Украины и осуждении оккупации Россией Крыма.

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