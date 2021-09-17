В Нидерландах мужчина с арбалетом расстрелял прохожих: момент попал на видео

Мужчина убил стрелами двух случайных прохожих и ранил еще одного

В Нидерландах в пятницу, 17 сентября, произошла трагедия. Житель городка Альмело вышел на балкон своей квартиры с большим арбалетом и начал стрелять по прохожим, двое из которых погибли.

Об этом сообщает The Independent.

По неизвестной причине мужчина начал расстреливать прохожих с помощью стрел: погибли два человека, еще одного с ранением увезла скорая. Пострадал и сам арбалетчик, в которого пришлось выстрелить полицейским. Сейчас на месте проходят следственные действия, причину атаки выясняют правоохранители.

Момент того, как нидерландец стреляет в людей, попал на видео.

Напомним, в Полтаве произошло ЧП во время уроков. В одну из школ вошла 19-летняя студентка с арбалетом и выстрелила в учителей. К счастью, никто не погиб, а агрессивную налетчицу скрутил ученик 9-го класса. Позже выяснилось, что девушку зовут Таисия Петрова, которая хранит дома странные вещи.

В суде, который оставил ее под стражей на 60 дней, подозреваемая призналась, что не хотела никому навредить, а на преступление пошла якобы из-за буллинга в школе.