Раскаленная лава накрыла жилые дома на Канарских островах: впечатляющее видео

Эвакуировали почти 7% жителей испанского острова.

Извержение вулкана на канарском острове Пальма набирает силу. Природа мирового заповедника биосферы уничтожается потоками лавы. Более шести тысяч человек с домашним скотом эвакуировали.

Об этом сообщает ВВС.

Уничтожает огнем и засыпает пеплом на острове Пальма дома местных жителей. В сеть попали впечатляющие кадры того, как извергающаяся лава и порода попадают в бассейн и заставляют воду кипеть.

В городе Эль-Пасо, в котором жили до извержения более семи тысяч человек, лава накрыла сотни домов. На извергающемся вулкане Кумбре Вьеха образовалась новая трещина, после этого в регионе четырежды произошли землетрясения. Сообщается, что началу вулканической активности предшествовала сейсмическая — более 20 тысяч толчков за предыдущую неделю.

Лава текла по западному склону к океану, в котором зону почти в четыре километра сделали запретной, опасаясь того что газы и текущая лава могут навредить любопытствующим.

По предварительным оценкам на испанском острове разрушены 166 домов.

Ранее "Телеграф" писал, что в России на Камчатке извергается вулкан Шивелуч.