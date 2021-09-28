Укр

Во Франции жестко наказали студента после "яичного обстрела" Макрона

Автор
Елена Волкова
Дата публикации
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Автор
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Яйцо попало Макрону в область шеи и отскочило Новость обновлена 28 сентября 2021, 15:53
Яйцо попало Макрону в область шеи и отскочило

Парень не смог объяснить правоохранителям, зачем он атаковал президента с криком "Да здравствует революция!"

Стала известна личность француза, который 27 сентября совершил атаку на президента Франции Эммануэля Макрона, бросив в него куриным яйцом с криком "Да здравствует революция!". 

Как сообщает Lyonmag, обидчиком президента оказался 19-летний студент, которого сразу же задержала охрана Макрона. Парня передали копам, которые отправили его на психиатрическую экспертизу. В результате, студента поместили в психиатрическую больницу в коммуне Брон, где окажут помощь.

Напомним, что "яичный обстрел" произошел после посещении Макроном выставки в Лионе. Мужчина в толпе бросил в президента яйцом, которое угодило в область шеи, но не разбилось, а отскочило. Макрона тут же прикрыла со всех сторон часть охраны. Объяснить свой поступок внятно студент полицейским не смог, поэтому и потребовалась помощь психиатров.

Интересно, что яйца в Макрона бросали уже минимум дважды — еще до того, как он стал президентом. Последний раз, в 2017 году, тогда еще главу движения "На марше" и кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона атаковали столь неприятным образом на сельскохозяйственной выставке в Париже. После попадания яйца в голову Макрона прикрыл охранник, а сам политик выразил сожаление и заявил, что таким образом конфликт не наладить.

Напомним, что ранее Макрон получил пощечину от мужчины и этот инцидент тоже попал на видео.

Теги:
#Франция #Обстрел #Яйцо #Атака #Макрон
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