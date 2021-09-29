Укр

Лава добралась до моря: вулкан на Канарских островах "построил" огромную пирамиду на побережье Пальмы (видео)

Автор
Геннадий Лубенец
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Лавовая пирамида на Пальме
Лавовая пирамида на Пальме

За процессом наблюдают ученые.

На острове Пальма, что на Канарских островах уже более недели происходит извержение вулкана Тенегия. По оценкам, он выбросил около 50 миллионов кубических метров лавы, которая на своем пути уничтожила множество банановых плантаций. Вечером вторника она достигла пляжа Гиррес и обрушилась в море, выбросив в воздух клубы ядовитых газов.

Об этом пишет El Pais.

Как видно на видео, размещенных в сети, лава начала падать в море со стометровой скалы, у подножья которой начала образовываться застывающая пирамида. Ее высота в настоящее время составляет около 50 метров, а образовалась она всего за 45 минут.

Залитые лавой регионы острова Пальма
Залитые лавой регионы острова Пальма

За процессом формирования нового геологического объекта на острове наблюдают ученые. Они выражают обеспокоенность облаками газов, которые в зависимости от направления ветра может уносить, как в открытое море, так и в сторону острова.

Отмечается, что во время предыдущего извержения в 1971 году, погиб один человек. Причиной смерти стало как раз вдыхание этих ядовитых паров.

Как сообщалось ранее, извержение началось еще 19 сентября. Сразу после его пробуждения местные власти заявили о необходимости массовой эвакуации населения, после чего остров покинули около 6 тысяч человек с домашним скотом.

Теги:
#Испания #Канарские острова #Вулкан #Стихийное бедствие
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