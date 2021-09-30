Друг Путина Саркози попал в тюрьму — озвучено решение суда

Экс-президенту Франции придется провести год в тюрьме за нарушение законодательства.

В четверг, 30 сентября, суд признал виновным бывшего президента Франции Николя Саркози в незаконном финансировании его предвыборной кампании 2012 года. Ему присудили год тюремного заключения.

Об этом сообщает телеканал "BFMTV".

По словам судьи Каролин Вигье, Саркози прекрасно знал о том, какой должна быть максимальная сумма расходов на предвыборную президентскую компанию, однако продолжал нарушать закон, хотя его неоднократно предупреждали о превышении разрешенной нормы.

Также Вигье обратила внимание на то, что это была уже не первая предвыборная компания Саркози, поэтому очевидно, что на тот момент он уже знал установленные законодательством правила, однако игнорировал их.

В июне этого года парижский Уголовный суд закончил процесс рассмотрения дела, касающегося нарушения правил финансирования предвыборной компании бывшим президентом Франции Николя Саркози в 2012 году.

Кроме Саркози в деле фигурируют еще 13 человек.

Прокуратура подала в суд иск с требованием осудить экс-президента Франции на год заключения, включая шесть месяцев условного тюремного заключения. Защита Саркози пыталась добиться его оправдания, однако 30 сентября этого года его таки признали виновным.

Во Франции судебный процесс, касающийся бывшего президента страны назвали "Бигмалион" по имени PR-агентства, которое занималось информационным сопровождением предвыборной кампании Саркози 2012 года.

Ранее "Телеграф" сообщал, что еще в марте этого года Николя Саркози обвинили в коррупции и влиянии на суд. Тогда национальная финансовая прокуратура обвинила Саркози в том, что он получал конфиденциальные данные о ходе возбужденного против него уголовного дела благодаря помощнику генпрокурора Жильбер Азиберу.