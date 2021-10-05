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Несмотря на ухудшение COVID-обстановки, ЕС решил пока не отгораживаться от украинских туристов

Автор
Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
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Ситуация насчет ограничений для путешественников в страны ЕС останется стабильной еще две недели Новость обновлена 05 октября 2021, 16:41
Ситуация насчет ограничений для путешественников в страны ЕС останется стабильной еще две недели

Украинцы смогут свободно передвигаться по Евросоюзу

Ближайшие две недели Украина остается в "зеленом списке" стран, граждане которых смогут свободно передвигаться по территории Европейского Союза.

Такие вести сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк на личной Twitter-странице.

"Украина пока "выживает" и будет оставаться в списке еще, по крайней мере, две недели", — подчеркнул корреспондент.

Также, по его словам, на этой неделе "зеленый список" ЕС не покинет ни одно из безопасных государств, откуда пока еще разрешен въезд туристов.

На информацию уже отреагировал официальный верифицированный аккаунт Украины в Twitter.

"Принимаем беженцев из Facebook, Instagram и WhatsApp. Добро пожаловать в Украину!" — пошутили СММ-щики странички, ловко обыграв события последних суток касаемо масштабного сбоя в соцсетях.

Отметим, что украинцам, планирующим любые путешествия, следует позаботиться о наличии документов, которые подтверждают вакцинацию. К слову, как сообщал "Телеграф", в Украине уже начали тестирование коронавирусных сертификатов, в которых будут результаты ПЦР-тестов и свидетельство выздоровления от CОVID-19.

В данный момент же украинцы могут рассчитывать на получение лишь документов о вакцинации. Сертификат можно сформировать самостоятельно через приложение "Дія".

Теги:
#Украина #Путешествия #ЕС #Туризм #Европейский союз #Коронавирус #Ограничения #Covid-19
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