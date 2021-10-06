В Стокгольме вручили Нобелевскую премию по химии: кому и за что

Открытие ученых можно использовать для развития фармацевтики

В среду, 6 октября, состоялось вручение Нобелевской премии в области химии.

Как сообщает официальный сайт комитета учредителей, победа досталась ученым Бенджамину Листу и Дэвиду Макмиллиану. В основе их открытия лежит исследование органокатализа — инструмента, который помогает в изучении строительства молекул.

Органокатализ поможет многим научным сферам создавать молекулярные связи, которые улучшат эластичность и прочность материалов, при этом не добавляя лишних токсических веществ окружающей среде.

Ранее большинство химиков считали, что в природе может существовать лишь два типа катализирующих средств — ферменты и металлы. Однако Листу и Макмиллиану удалось доказать, что существуют еще и органические.

Бенджамин Лист и Дэвид Макмиллиан

У таких катализаторов наблюдается стабильная структура атомов углерода, к которой могут "присоединяться" группы других, более активных химических материалов. При этом ученые отмечают, что в структуре органокатализаторов также часто фиксируется наличие кислорода, азота или фосфора. Именно это и позволяет считать подобные элементы экологически чистыми.

"Эта концепция катализа насколько же проста, как и гениальна", — считает глава Нобелевского комитета по химии Йоганн Аквист.

Считается, что открытие органических катализаторов поможет не только развитию химии, но и стимулирует развитие фармацевтики и некоторых сфер промышленности.

К слову, в прошлом году престижный научный приз получили женщины — француженка Эмманюэль Шарпантье и американка Дженнифер Даудне.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, кому досталась "медицинская Нобелевка". К слову, награду вручили за открытие рецепторов температуры и прикосновения.