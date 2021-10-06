В Стокгольме вручили Нобелевскую премию по химии: кому и за что
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Открытие ученых можно использовать для развития фармацевтики
В среду, 6 октября, состоялось вручение Нобелевской премии в области химии.
Как сообщает официальный сайт комитета учредителей, победа досталась ученым Бенджамину Листу и Дэвиду Макмиллиану. В основе их открытия лежит исследование органокатализа — инструмента, который помогает в изучении строительства молекул.
Органокатализ поможет многим научным сферам создавать молекулярные связи, которые улучшат эластичность и прочность материалов, при этом не добавляя лишних токсических веществ окружающей среде.
Ранее большинство химиков считали, что в природе может существовать лишь два типа катализирующих средств — ферменты и металлы. Однако Листу и Макмиллиану удалось доказать, что существуют еще и органические.
У таких катализаторов наблюдается стабильная структура атомов углерода, к которой могут "присоединяться" группы других, более активных химических материалов. При этом ученые отмечают, что в структуре органокатализаторов также часто фиксируется наличие кислорода, азота или фосфора. Именно это и позволяет считать подобные элементы экологически чистыми.
"Эта концепция катализа насколько же проста, как и гениальна", — считает глава Нобелевского комитета по химии Йоганн Аквист.
Считается, что открытие органических катализаторов поможет не только развитию химии, но и стимулирует развитие фармацевтики и некоторых сфер промышленности.
К слову, в прошлом году престижный научный приз получили женщины — француженка Эмманюэль Шарпантье и американка Дженнифер Даудне.
Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, кому досталась "медицинская Нобелевка". К слову, награду вручили за открытие рецепторов температуры и прикосновения.
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