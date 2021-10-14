Извергающийся вулкан завалил пеплом остров Пальма (видео)

Некоторые жители острова Пальма вернулись и пытаются откопать от вулканического пепла свои жилища

На острове Пальма (автономная провинция Испании, смотри на карте ниже) уже несколько недель извергается вулкан Кумбре-Вьеха. На видео попали последствия стихии — огромные горы пепла, которые засыпали дороги и дома деревни Ла-Манча.

По информации испанских СМИ, на острове провели эвакуацию — вывезли почти 7000 человек. Впрочем, некоторые вернулись: судя по видео, люди вынуждены откапывать свои дома от пепла, которого там огромное количество.

Увы, спасать имущество таким образом придется еще не раз: согласно прогнозу Института вулканологии Канарских островов, нынешнее извержение может продлиться три месяца. На данный момент информации о жертвах или пострадавших нет, но тысячи людей лишились домов.

Отметим, что остров Пальма (или Ла-Пальма) входит в Канарский архипелаг и провинцию Санта-Крус-де-Тенерифе. Площадь острова составляет 708,32 "квадратов", а население — более 87 тысяч человек. В последний раз подобное извержение происходило здесь ровно 50 лет назад.

Остров Пальма - на карте

Ранее мы опубликовали видео последствий вулкана Кумбре-Вьеха на Канарских островах.