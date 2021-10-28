Болгария закрывает границу от украинцев: детали

Попасть в страну сможет ограниченный перечень граждан Украины с необходимыми документами.

Спустя пять месяцев после открытия границы Болгария меняет правила въезда — страна внесла Украину в "красную зону" по коронавирусу. С субботы 30 октября в страну смогут въехать только украинцы имеющие постоянный или долговременный вид на жительство или члены их семей.

Об этом сообщает украинское посольство в стране.

Кроме этого группе допущенных граждан Украины понадобятся также ряд документов (предъявлять необходимо оба):

электронный сертификат о вакцинации от коронавируса или перенесенном заболевании образца ЕС ( аналогичный документ допускается)

негативный результат ПЦР-теста на ковид, полученный не ранее чем за 72 часа. Это должен быть цифровой сертифицированный ЕС документ либо содержать те же данные, что и европейский сертификат.

Детям от 12 до 18 лет необходим только негативный ПЦР-тест, если его нет несовершеннолетних помещают в карантин на 10 дней.

Детям до 12 лет документов связанных с коронавирусом не требуется.

Ранее "Телеграф" писал, что в США отнесли Украину к максимальному уровню опасности из-за коронавируса и рекомендовали американцам воздержаться от поездок или быть полностью вакцинированными.