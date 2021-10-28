Укр

Болгария закрывает границу от украинцев: детали

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Пляж в Болгарии. Новость обновлена 28 октября 2021, 13:02
Пляж в Болгарии.

Попасть в страну сможет ограниченный перечень граждан Украины с необходимыми документами.

Спустя пять месяцев после открытия границы Болгария меняет правила въезда — страна внесла Украину в "красную зону" по коронавирусу. С субботы 30 октября в страну смогут въехать только украинцы имеющие постоянный или долговременный вид на жительство или члены их семей. 

Об этом сообщает украинское посольство в стране. 

Кроме этого группе допущенных граждан Украины понадобятся также ряд документов (предъявлять необходимо оба):

  • электронный сертификат о вакцинации от коронавируса или перенесенном заболевании образца ЕС ( аналогичный документ допускается)
  • негативный результат ПЦР-теста на ковид, полученный не ранее чем за 72 часа. Это должен быть цифровой сертифицированный ЕС документ либо содержать те же данные, что и европейский сертификат. 

Детям от 12 до 18 лет необходим только негативный ПЦР-тест, если его нет несовершеннолетних помещают в карантин на 10 дней. 

Детям до 12 лет документов связанных с коронавирусом не требуется. 

Ранее "Телеграф" писал, что в США отнесли Украину к максимальному уровню опасности из-за коронавируса и рекомендовали американцам воздержаться от поездок или быть полностью вакцинированными. 

Теги:
#Болгария #Карантин #Сертификат #Красная зона
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