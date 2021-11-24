Впервые в истории правительство Швеции возглавила женщина

Шведский парламент избрал нового премьер-министра страны.

В Швеции лидера Социал-демократической партии Магдалену Андерссон избрали новым премьер-министром страны.

Об этом сообщает местное издание The Local.

Андерссон поддержали 174 депутатов риксдага (парламента), ровно столько же, сколько проголосовали против.

Но поскольку в шведской системе кандидат в премьер-министры не нуждается в поддержке большинства в парламенте, пока большинство не голосует против него, кандидатура Андерссон была утверждена.

Таким образом в истории Швеции она стала первой женщиной-премьером. Однако официально Андерссон вступит в должность только после встречи с королем Карлом XVI Густавом, которая состоится в эту пятницу.

Ранее она обозначила будущие политические приоритеты, среди которых: возврат демократического контроля над учебными заведениями и системой здравоохранением, отказ от приватизации социального сектора и лидерство Швеции в борьбе с изменением климата.

Отмечается, что до этого среди скандинавских стран только в Швеции не было женщины на посту главы правительства. В Дании, Норвегии, Финляндии и Исландии женщины уже занимали должности премьер-министров.

Ранее состоялось поистине историческое событие — исконно мужское братство высоких должностей в Ватикане наконец-то пополнила женщина.