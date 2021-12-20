"Одних слов недостаточно": в ЕС сделали важное заявление по поводу угрозы наступления России на Украину

В Евросоюзе не знают, чего ожидать от России

На фоне угрозы вторжения российских войск в Украину в Евросоюзе заявили, что для России это закончится тяжелыми последствиями, однако пока ее планы остаются неясными. В то же время, представители ЕС указывают, что только слов и заявлений недостаточно для сдерживания РФ.

Об этом в собственном блоге заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

По его словам, пока окончательные намерения России по Украине остаются не ясными. Понятно только, что российская сторона стремится давить на Украину и ослаблять ее, а сценариев таких действий может быть несколько.

Боррель убежден, что в этой ситуации следует надеяться на лучшее и готовиться к худшему. А Европе следует переходить к решительным действиям.

"Мы знаем, что одних слов и заявлений недостаточно, чтобы изменить расчет российского руководства. Поэтому так важно, чтобы лидеры ЕС решили продлить действующие экономические санкции и предупредили, что какие-либо действия России против Украины будут иметь тяжелые последствия", — добавил представитель ЕС.

Стоит отметить, что украинские власти серьезно готовятся к угрозе со стороны России. В частности, впервые в истории для обороны страны в случае вторжения привлекут все возможные подразделения.

Также у нашей страны есть поддержка со стороны европейских партнеров. В Германии жестко оценили агрессию президента РФ Владимира Путина в отношении Украины и заявили, что он должен почувствовать на себе все последствия этого. А в США не исключают, что предоставят нашей стране несколько систем для воздушной обороны.

Тем временем Россия продолжает стягивать войска к украинским границам, при этом уверяя всех, что никакого вторжения на территорию Украины не планирует.