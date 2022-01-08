Укр

Германия смягчает условия въезда для украинцев: что нужно для пересечения границы

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Новые правила будут действовать с 9 января
Новые правила будут действовать с 9 января

ФРГ отменяет для украинцев специальные правила въезда в страну.

Германия собирается 9 января исключить Украину из списка стран с повышенным риском опасности по распространению коронавируса.

Об этом информирует DW, ссылаясь на информацию Института имени Роберта Коха.

Выход Украины из списка "опасных стран" обозначает то, что для въезда в ФРГ более не придется соблюдать специальные правила, к которым относятся запрет на въезд без уважительной причины и необходимость регистрироваться на специальном сайте для прибывающих в Германию.

Кроме того, отменяется правило, согласно которому люди, не прошедшие полный курс вакцинации были вынуждены отбывать десятидневный карантин по прибытию.

Таким образом украинцы, которые запланировали путешествие в Германию, должны будут иметь при себе справку о прохождении полного курса вакцинации, свидетельство о недавнем выздоровлении от COVID-19 или негативный тест. Эти требования не распространяются на детей в возрасте до 6 лет.

Как сообщалось ранее, в Украине недавно разрешили всем желающим получить третью или бустерную дозу вакцины от коронавируса. Кроме того, в Минздраве обещают, что после этого они получат новый COVID-сертификат в приложении "Дия".

Теги:
#Германия #Коронавирус #Covid-19
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