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Британия наносит новый удар по России и планирует арестовывать имущество олигархов Путина

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Борис Джонсон Новость обновлена 28 февраля 2022, 18:29
Борис Джонсон

Великобритания ударила санкциями по РФ.

В понедельник, 28 февраля, Великобритания ввела санкции сразу против трех российских банков — "Открытие", "Совкомбанк" и "Внешэкономбанк".

Об этом сообщает Klymenko Time.

Кроме того, британский минтранс проинструктировал британские порты не предоставлять доступ российским судам. Также сообщается, власти Великобритании приняли решение арестовывать недвижимость и яхты российских олигархов.

Ранее сообщалось, что Швейцария, которая является нейтральным государством, введет против РФ такие же санкции, как и Евросоюз.

Напомним, 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство страны в Евросоюзе. Это произошло на фоне переговоров украинской делегации с россиянами в Беларуси. Однако день, в первую очередь, запомнится страшными обстрелами жилых кварталов Харькова российскими "Градами". Также в понедельник стало известно, что украинские воины, героически защищавшие остров Змеиный в Черном море, выжили и находятся в плену у оккупантов. Добавим, что в руки украинских защитников попал зенитно-ракетный комплекс "Панцирь" захватчиков.

Теги:
#Украина #Великобритания #Россия
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