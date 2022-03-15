Укр

Российская авиация уже пересекла границы НАТО: подробности

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Украина сбила российский беспилотник на польской границе Новость обновлена 15 марта 2022, 00:32
Украина сбила российский беспилотник на польской границе

Летательные аппараты оккупантов зафиксировали в Польше и Румынии

Российские военные на 19-й день войны в Украине нарушили воздушное пространство стран НАТО, запустив беспилотный летательный аппарат в направлении Польши. Еще один беспилотник оккупантов обнаружили в Румынии.

Об этом сообщило Командование воздушных сил ВСУ в Telegram-канале.

Почему России не выиграть войну против Украины?

Украинские радиолокационные средства зафиксировали, что российский беспилотник типа "Форпост" пересек государственную границу Польши после того, как покружил над Яворовским полигоном, который россияне разбомбили днем ранее. Как только летательный аппарат вернулся в украинское воздушное пространство, он был сбит нашей ПВО. Обломки беспилотника сейчас ищут.

Также наши военные сообщили, что за день им удалось ликвидировать еще 4 вертолета и один самолет оккупантов. Кроме того, подтвержден факт сбивания крылатой ракеты россиян с украинского истребителя.

Также есть информация, что в соседней Румынии рухнул уже сбитый российский беспилотник типа "Орлан-10".

"Как видим, оккупанты продолжают проводить свои провокативные действия, не стесняясь, залетают в воздушное пространство стран-членов НАТО!", — резюмировало Командование воздушных сил.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в небе над Киевом средства противовоздушной обороны сбили российскую крылатую ракету. Обломки упали на дом на Куреневке.

Теги:
#Украина #Польша #НАТО #Россия #Война #Беспилотник
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