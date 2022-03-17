Укр

Макрон удивил заявлением насчет войны

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский Новость обновлена 17 марта 2022, 18:32
Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский

Во Франции начинают понимать, что путин не остановится на Украине.

В четверг, 17 марта, на 22-й день полномасштабного вторжения рф в Украину президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что необходимо готовиться к "большой войне".

Соответствующее заявление президент Франции сделал во время брифинга в четверг.

Президент отметил, что Франции и другим странам Запада необходимо увеличить оборонный бюджет из-за возможной континентальной войны в Европе. При этом Макрон, видимо, позабыл, что большая война уже началась после полномасштабного вторжения рф в Украину.

"Наши силы – единственная полноценная армия на европейском континенте. Нам нужно увеличить инвестиции, чтобы быть готовыми к возможному вооруженному конфликту высокой интенсивности, который может начаться на нашем континенте", — заявил Макрон.

Напомним, Макрон активно ведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и кровавым диктатором владимиром путиным, однако остановить агрессию рф диалогом президент Франции не сумел. Также глава французского государства поддержал отключение рф от SWIFT. 14 марта Макрон пообещал усилить санкции против россии.

Теги:
#Украина #Франция #Россия #Эмманюэль Макрон
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