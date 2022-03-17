Макрон удивил заявлением насчет войны

Во Франции начинают понимать, что путин не остановится на Украине.

В четверг, 17 марта, на 22-й день полномасштабного вторжения рф в Украину президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что необходимо готовиться к "большой войне".

Соответствующее заявление президент Франции сделал во время брифинга в четверг.

Президент отметил, что Франции и другим странам Запада необходимо увеличить оборонный бюджет из-за возможной континентальной войны в Европе. При этом Макрон, видимо, позабыл, что большая война уже началась после полномасштабного вторжения рф в Украину.

"Наши силы – единственная полноценная армия на европейском континенте. Нам нужно увеличить инвестиции, чтобы быть готовыми к возможному вооруженному конфликту высокой интенсивности, который может начаться на нашем континенте", — заявил Макрон.

Напомним, Макрон активно ведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и кровавым диктатором владимиром путиным, однако остановить агрессию рф диалогом президент Франции не сумел. Также глава французского государства поддержал отключение рф от SWIFT. 14 марта Макрон пообещал усилить санкции против россии.