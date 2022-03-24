В Литве красиво проучили рашиста, который заказал футболку с буквой "Z"

Фирма передала имя заказчика в полицию.

На фоне полномасштабного вторжения рф в Украину литовская компания Marskineliai приняла заказ на производство футболки с рашистской символикой, однако на выходе заказчик получил совсем другое.

Об этом рассказали в компании на ее официальной страничке в Facebook.

Литовская компания по производству сувенирной продукции Marskineliai получила заказ на изготовление футболки с принтом буквы "Z", что является символом войны россии против украинцев. Фирма приняла заказ, однако сделала и отправила заказчику совсем другую футболку с надписью: "Русский военный корабль иди на**й". Кроме того, компания передала имя заказчика ответственным службам.

"Футболка… Получили этот заказ с символикой Z. Это противоречит нашим заявленным ценностям, потому что мы поддерживаем Украину, и такие футболки производить не будем! Сегодня заказчику пришлют совсем другую футболку. Желаем ему удачного заплыва! И кто сказал, что с футболкой нельзя воевать. Имя и фамилию клиента передали ответственным службам Литовской Республики. Слава Украине!", — сообщили в компании.

В Литве заказчик заказал футболку с символом Z, но получит совсем другую

Ранее сообщалось, что российский спортсмен, который налепил на соревнованиях букву Z, пришел на "шабаш" путина с чужой медалью.

Напомним, в Литве хотят запретить использования символа Z.