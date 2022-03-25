Укр

К Байдену прилетел тайный переговорщик Зеленского и путина

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Джо Байден Новость обновлена 25 марта 2022, 21:10
Джо Байден

В пятницу, 25 марта, на фоне полномасштабного вторжения рф в Украину стало известно, что российский олигарх Роман Абрамович прибыл в Польшу для встречи с президентом США Джо Байденом.

Отметим, что Абрамовича называют неформальным коммуникатором между Киевом и Москвой. Западные СМИ писали, что Зеленский даже просил Байдена снять с санкции Абрамовича.

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Джо Байден
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К Байдену прилетел тайный переговорщик Зеленского и путина
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