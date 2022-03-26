Укр

В НАТО растет поддержка введения миротворцев в Украину

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Войска НАТО Новость обновлена 26 марта 2022, 04:33
Войска НАТО

Все больше стран-членов Альянса поддерживают идею введения миротворцев в Украину

Среди стран НАТО растет поддержка проведения "точечной" миссии в Украине.

Об этом сообщил премьер Польши Матеуш Моравецкий во время выступления перед журналистами в Брюсселе, передает RFM24.

Он отметил, что его страна поддерживает эту идею. Кроме того, по его словам, в СМИ появлялись сообщения о том, что поддержку также высказали Литва и Дания.

"Сегодня я могу сказать, что другие государства-члены выразили свое одобрение, но они ожидают определенной поддержки и общего голоса со стороны НАТО", — сказал Моравецкий.

По его словам, среди европейских стран есть и противники этой идеи. Однако он предложил им представить, что Украина из-за действий оккупантов будет напоминать разбомбленный Мариуполь и что в таком случае им придется иметь дело с десятками миллионов беженцев.

"К сожалению, я могу представить и худшие сценарии, поэтому презентация этой концепции находит все более благодатную почву", — сказал премьер Польши, добавив, что учитывая варварское поведение российского диктатора владимира путина и его армии, существует вероятность и такого развития событий.

Вместе с тем Моравецкий говорит, что Польша ведет речь о точечной миссии НАТО, что может подразумевать защиту определенных городов или же гуманитарных маршрутов.

Как сообщалось ранее, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не будет вводить войска в Украину, поскольку это будет означать начало полноценной войны против россии.

Стоит отметить, что в США не исключают вероятности того, что россия нападет на страны Альянса и уже готовят варианты ответа.

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#Украина #Польша #НАТО
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