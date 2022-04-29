Нуланд о ядерных угрозах от путина: Если до этого дойдет, россия не оправится никогда

В США дали понять путину, что будет, если тот решиться на ядерный удар.

Ни кровавый диктатор владимир путин, ни россия никогда не оправятся, если рф начнет ядерную войну.

Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью meduza.

Нуланд рассказала о том, как в США воспринимают угрозы ядерной войны, которые на российском государственном телевидении, например, звучат уже практически каждый день. По ее словам, в США прорабатывают подобный сценарий. При этом чиновница заявила, что если кремль пойдет на военное преступление такого масштаба, то рф никогда не оправится от последствий.

"Это в высшей степени безответственное поведение для страны — постоянного члена Совета Безопасности ООН. Не дай бог, чтобы Путин или его генералы реально были готовы принять такое решение. К сожалению, с начала этого конфликта мы уже поняли, что исходящие от Путина угрозы следует воспринимать всерьез. Поэтому США и наши союзники готовятся и к такому развитию событий. Но если дойдет до этого, это будет военное преступление таких масштабов, от последствий которого ни он сам, ни Россия уже никогда не оправятся. Точно не при нашей с вами жизни", — заявила Нуланд.

Напомним, глава Пентагона заявил, что не стоит рф бряцать ядерным оружием.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что рф начала угрожать ядерным оружием, ведь проигрывает войну.