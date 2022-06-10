В Сенате Франции призывают к международной солидарности и остановке "Северного потока - 1"

В Сенате Франции считают нужным, чтобы Европа и мир давили на Россию всеми доступными способами

Международное сообщество должно продолжать давление на Россию всему возможными способами несмотря на ущерб для экономики западных государств. Пока Европа зависима от российского газа у Кремля остается инструмент давления. Российский газопровод "Северный поток — 1" должен быть остановлен.

Об этом в комментарии Guildhall заявил член Сената Франции от "Зеленых" Гийом Гонтар.

"Россия может использовать "Северный поток — 1", как инструмент давления (на ЕС – ред.), угрожая остановить поставки. И мы видим, что у РФ все еще есть возможности действовать (действовать агрессивно – ред.). Пока Европа зависима от российского газа, проблема будет оставаться. Мы должны давить на Россию всеми доступными способами, даже если это принесет ущерб нашей экономике. Но мы также можем рассматривать это как возможность переосмыслить нашу энергетическую систему и наш суверенитет в этой связи – это способ отреагировать на войну и также на чрезвычайную климатическую ситуацию", — заявил политик.

"Газопровод "Северный поток — 1" должен быть остановлен, но это должно включать как европейскую так и международную солидарность учитывая немедленные последствия", — подытожил член Сената Франции.

Ранее, руководитель Центра оборонных реформ, координатор межведомственной платформы по противодействию гибридным угрозам, которая осуществляет свою деятельность в рамках сотрудничества Украина-НАТО, Александр В. Данилюк заявил, что Европа в любой момент может отказаться от газопроводов, идущих в обход Украины. Он подчеркнул, что газопровод "Северный поток — 1" должен быть немедленно остановлен до вывода российских войск из Украины, это также будет гарантией того, что РФ не остановит поставки газа через Украину.

В свою очередь, в парламенте Великобритании, член Палаты Лордов Мехнад Десаи заявили, что одним из инструментов, который может и должен использовать Европейский Союз для остановки войны России против Украины и обеспечения неприкасаемости украинских границ является остановка газопровода "Северный поток — 1".