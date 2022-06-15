Виновницей войны является Украина? Кто из стран Европы выгораживает россию — опрос
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Есть большой процент и тех, кто поддерживают нашу страну в борьбе с путинским режимом
Большинство европейских граждан являются весьма миролюбивыми в контексте нынешней российско-украинской войны. Около 35% жителей страны ЕС считают, что в Украине должен как можно скорее наступить мир. При этом о завершении конфликта победой Украины (военным путем) готовы говорить лишь 22%.
Такие данные опроса Европейского совета по международным отношениям публикует Telegram-канал "MediaKiller". Исследование касалось сразу нескольких аспектов нынешней ситуации в Украине.
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Уже упомянутые 22 процента европейцев, которые одобряют военную победу Украины, ратуют также и за торжество справедливости "любой ценой". Эти люди полностью поддерживают наше государство и считают россию агрессором.
Однако сколько людей, столько и мнений. И с помощью этого исследования стало ясно, что не все в Европе адекватно оценивают сложившуюся ситуацию. Среди всего количества опрошенных лиц 15% считают, что виновником военного конфликта стали Украины, Евросоюз или США. К счастью, 73% респондентов назвали в качестве агрессора именно россию.
Есть и те страны, где процент людей, винящих Украину в начале войны, весьма высокий — более одной пятой от всех опрошенных. Это Германия (20%), Румыния (21%) и Италия (27%).
Меньше всего таких людей в Финляндии и Великобритании — по 5% в обеих странах. Зато тех, кто винит путинский режим, — очень много: 90% и 83% соответственно.
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Отметим, что российское запугивание и пропаганда не действует на большинство украинцев, которые остались на временно оккупированных россиянами территориях. В целом действия Украины и ВСУ позитивно оценивает 81% наших сограждан.
Также "Телеграф" рассказывал, сколько украинцев верят в неоспоримую победу Украины.