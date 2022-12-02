Украинцы смогут бесплатно уехать в Германию: как получить билет на поезд

Поезд будет курсировать в течение всего декабря

В связи с полномасштабным вторжением россии, многим украинцам пришлось ради собственной безопасности переехать в другие страны. Поскольку наиболее количество людей временно отправились в Польшу, ранее для удобства были запущены дополнительные поезда из польского Пшемысля в украинские города. А сейчас на месяц запускают бесплатный поезд из Польши в Германию.

Так, поезд сообщением Перемышль (Польша) – Ганновер Messe/Laatzen (Германия) будет курсировать в течение декабря. Украины смогут добраться с украинско-польской границы в Германию совершенно бесплатно.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Пшемысль — Ганновер Мессе гуманитарный поезд".

Как получить билет

Билеты на поезд Перемышль — Ганновер пассажирам будут не нужны. Также нет необходимости проходить регистрацию. Для того чтобы проехать на этом поезде, необходимо быть в нужное время на перроне, или обратиться к работникам Красного креста или к волонтерам за дополнительной информацией.

Обратите внимание, что посадка пассажиров действует с приоритетом: сначала люди с браслетами от Польского Красного Креста, потом семьи с детьми, пожилые люди и люди с инвалидностью, а потом все остальные.

В случае, если на всех пассажиров не хватит мест, людей поселят в гуманитарный центр в Перемышле и выдадут браслет, который гарантирует им место в следующем поезде.

Расписание поездов Пепемышль – Ганновер

Бесплатные поезда будут курсировать через день, начиная с 1 декабря.

В Ганновер поезд обычно прибывает между 14:30 и 16:00. До 16.12.2022 из-за неисправностей на железнодорожных путях прибытие обычно задерживается еще на несколько часов. Поэтому время прибытия в 18:00-19:00.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Украине вместе открыли продажу билетов на поезд на Крым и на Донбасс, которые сейчас временно находятся под оккупацией.