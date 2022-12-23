В Бундестаге призывают решить вопрос по поставкам Украине авиации и активировать систему дальнего радиолокационного обнаружения AWACS

Германия не сможет остаться в стороне, заявил депутат Бундестага от ХДС/ХСС Родерих Кизеветтер

Вопрос поставки авиации Украине должен быть решен "за кулисами" с Соединенными Штатами Америки, в таком случае Германия не сможет остаться в стороне. Кроме того, для Украины должна быть активирована система НАТО по дальнему радиолокационному обнаружению и контролю воздуха и морского пространства AWACS для противодействия ракетным ударам РФ.

Об этом в комментарии Guildhall заявил депутат Бундестага от ХДС/ХСС, член комитета по иностранным отношениям Родерих Кизеветтер.

"Вопрос поставок авиации не обсуждается публично, поскольку наше правительство опасается, что такой шаг станет непосредственным участием в войне. Я убежден, этот вопрос должен быть решен "за кулисами", особенно из США. Если США осуществят поставки, Германия не сможет стоять в стороне", – заявил политик.

"Кроме того, у нас в Германии есть система относительно дальнего радиолокационного обнаружения и контроля НАТО AWACS (AWACS – система дальнего радиолокационного обнаружения и контроля, осуществляется самолетами Boeing E3A "Sentry"), она расположена на Западе Германии, очень близко к границе с Бельгией и Нидерланды: Если система будет активирована для Украины, самолеты смогут работать вдоль границ Болгарии и Румынии, они "видят" на 500 километров, тем самым они смогут мониторить воздушное пространство Беларуси", — подчеркнул он.

Ранее руководитель Центра оборонных реформ, координатор межведомственной платформы по противодействию гибридным угрозам, осуществляющей свою деятельность в рамках сотрудничества Украина-НАТО, Александр В. Данилюк заявил, что ответом Запада на российский ракетный терроризм должна стать передача Украине истребителей типа F-16 и самолетов дальнего радиолокационного обнаружения

С призывами о предоставлении Украине авиации в ответ на акты ракетного терроризма выступили в парламентах Франции, Чехии и Европейском парламенте.

Так, французский сенатор, глава комитета Сената Франции по обороне Гийом Гонтарь заявил, что Украине нужна авиация и системы противоракетной обороны для защиты гражданского населения и объектов критической инфраструктуры По его словам, в условиях усиления российских ракетных бомбардировок Запад отвечает за наличие у Украины необходимого вооружения.

Так, депутат Европарламента от Франции Рафаэль Глюксманн отметил, что Украина должна немедленно получить западные истребители типа F16 для перехвата российских крылатых ракет, а также современные системы противовоздушной обороны.