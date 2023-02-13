"Полный пакет": Французский евродепутат призывает Запад полностью изменить стратегию вооружения Украины

Стратегия постепенного вооружения Украины, которую избрал Запад – неверна, заявляет евродепутат от Франции

Запад должен изменить мышление и стратегию в отношении оказания военной помощи Украине — это не Украина сражается за себя, а Запад оказывает помощь, это Украина сражается за Запад и речь о помощи самим себе. Стратегия пошагового вооружения Украине неверна, стоила тысячи жизней и должна быть изменена.

Об этом в комментарии Guildhall заявил депутат Европейского парламента от Франции, глава специального комитета по иностранному вмешательству, включая дезинформацию Рафаель Глюксманн.

"Стратегия постепенного, пошагового вооружения Украины, которую избрал Запад – неверна. Эта стратегия стоит невообразимую цену человеческих жизней. На понятном основании мы не отправляем своих солдат, но должны отправить абсолютно все что необходимо, чтобы Украина победила. Мы должны занять проактивную позицию, авиация, ПВО, дальнобойные ракеты, все что необходимо", — заявил французский европарламентарий.

"Наша же пошаговая стратегия инкрементализма стала большой ошибкой. Что мы должны сделать – это "полный пакет" для Украины. Мы должны оценить ситуацию, понять, что нужно Украине и без приездов Зеленского разрешить и поставить все необходимое вооружение. Основанием этому должна быть единственная допустимая стратегическая цель Запада – военное поражение России. Вы получите авиацию, но я считаю, это слишком поздно и то, что мы даем это слишком мало", — отметил Рафаель Глюксманн.

"Речь не о самолетах только или дальнобойных ракетах, речь об изменении мышления. Это не Украина за себя сражается, а мы ей помогаем. Украина сражается за нас, а мы помогаем сами себе. Вот честное и искреннее отношение, которое должно быть. Если наша цель – поражение РФ, это не Украина должна просить, шаг за шагом, те или иные типы вооружений. Полный пакет, всего что необходимо, проактивно с нашей стороны", — подытожил евродепутат.

Напомним, ранее в немецком Бундестаге депутат от коалиционной Свободной демократической партии (FDP) Маркус Фабер призвал немецкое правительство дать разрешение Польше и Словакии на передачу Украине восточногерманских МиГов.