Ракетные удары рф по странам НАТО: зачем кремль шантажирует Европу

россия проигрывает на поле боя, поэтому всеми способами пытается уменьшить военную помощь Украине, чтобы перехватить инициативу

Российские ракеты, которые пролетели над Молдовой и Румынией во время очередного массированного обстрела Украины, могут быть шантажом. Кремль может запугивать таким образом союзников Украины, чтобы замедлить предоставление военной помощи или введение санкций.

В этом подробно разобрался "Телеграф" вместе с политологом и директором Института мировой политики Евгением Магдой. По словам эксперта, пассивная реакция стран НАТО играет только на руку путину.

Украина и весь мир сегодня являются свидетелями того, как россия запугивает страны, которые оказывают помощь Украине или хотят изменить свою политику против россии. В частности, речь идет о Молдове и Румынии, в воздушном пространстве которых 10 февраля пролетели российские ракеты.

Альянс придерживается политики невмешательства в российско-украинскую войну, что вполне устраивает россию. Члены НАТО, в отличии от "маньяков-милитаристов, вроде путина" воевать не хотят и стараются остановиться только на военной и финансовой помощи. Такая реакция только подстегивает желание россии продолжать подобные провокации, но прямого нападения на другие государства ждать не стоит.

"Скорее всего, россия будет продолжать свои провокации и в дальнейшем, однако вероятность ударов по территориям стран-членов НАТО остается ниже, чем желание рф получить компенсационный эффект в постсоветских странах (Казахстан, Грузия, Армения), где осенью прошлого года оказалось большое количество граждан россии", — объяснил политолог в комментарии "Телеграфу".

Подробнее об угрозах россии Западу читайте в статье "Телеграфа": Война вышла за пределы Украины: почему на Западе закрывают глаза на военную угрозу Европе со стороны россии

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Румынии поспешили опровергнуть заявление о пролете российской ракеты над их территорией. По словам Минобороны страны, ракета развернулась над Молдовой и снова влетела на территорию Украины.