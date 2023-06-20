В парламенте Швеции заявили, что в Вильнюсе Украина должна получить гарантии членства в НАТО

Украина должна стать членом НАТО, убежден шведский депутат

Саммит НАТО в Вильнюсе не должен закончиться просто словами, Украина должна получить гарантии того, что станет членом альянса после победы в войне.

Об этом в комментарии Guildhall заявил депутат парламента Швеции (Риксдага), представитель входящей в коалицию Христианско-демократической партии Магнус Якобсон.

"Моя позиция состоит в том, что Украина должна стать членом НАТО. Что касается саммита НАТО в Вильнюсе, Украина должна получить гарантии того, что она станет членом. Не сейчас, Вильнюсский саммит слишком рано проходит для этого, после победы, но в Вильнюсе это не должны быть просто слова", — заявил политик.

"Я убежден, что Украина победит, вопрос только во времени, тренировки ваших пилотов на F16 и Grippen уже начались", — подытожил шведский парламентарий.

Ранее также в немецком Бундестаге, выступили с призывом дать Украине ПДЧ и график вступления в НАТО уже на Вильнюсском саммите. Депутат от ХДС/ХСС, член комитета по международным отношениям Родерих Кизеветтер заявил, что страны, поддерживающие Украину должны перестать лишь выражать сожаление в ответ на новые российские военные преступления, необходим ответ силы в адрес РФ. Таким ответом, по его словам, должен стать предоставленный Украине уже на Вильнюсском саммите план членства в НАТО и график вступления в альянс.

В свою очередь, депутат Европейского парламента от Эстонии, член комитета по иностранным отношениям Як Мадисон заявил, что хорошим результатом саммита НАТО в Вильнюсе стало бы единое заявление всех членов альянса о том, что Украина станет членом НАТО в ближайшие три года.