"Такого еще не делал никто": летом Орбан может занять новую высокую должность

Большая часть стран не хотела бы такого сценария из-за непростых отношений с Венгрией.

Президент Европейского совета Шарль Мишель будет баллотироваться на выборах в Европарламент, которые состоятся летом текущего года. Он досрочно покинет пост в случае избрания, а его место тем временем может занять премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Об этом президент Шарль Мишель рассказал в интервью бельгийским изданиям. По его словам, согласно европейскому законодательству, обязанности президента Евросовета до избрания нового лица на должность должен выполнять член Европейского совета от председательствующей в ней страны.

Выборы состоятся 6-9 июня в 27 странах ЕС. Уже в июле этого года новый состав парламента приступит к работе. Венгрия будет представительствовать в Евросовете в это время. При этом, как сообщает Politico, большая часть стран не хотела бы такого сценария из-за непростых отношений с Венгрией.

Отмечается, что в июне у лидеров Евросоюза пройдет две встречи, в ходе которых, вероятно, будет обсуждаться решение по поводу преемника Шарля Мишеля. К слову, решение действующего президента Евросовета баллотироваться в Европарламент — это что-то абсолютно новое для ЕС, ведь до Мишеля такого еще не делал никто.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что путат Европейского парламента от Литвы Раса Юкнявичене выступила за то, чтобы лишить Венгрию права голоса в ЕС до тех пор, пока ею руководит Виктор Орбан.