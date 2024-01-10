В Приднестровье заявили о стрельбе на границе Украины: что произошло

В Украине инцидент не комментировали

На границе Украины и Приднестровья (непризнанное государственное образование на территории Молдовы) якобы произошла перестрелка, после которой двух человек принудительно увезли на территорию Украины.

Как сообщило "Министерство государственной безопасности" непризнанной республики, инцидент произошел в воскресенье неподалеку от украинской границы.

"7 января 2024 года вблизи приднестровско-украинской границы произошел инцидент с применением огнестрельного оружия, по завершению которого двое приднестровских граждан были перемещены на территорию Украины", — говорится в сообщении.

Со стороны Украины никаких комментариев по этому поводу не поступало. Впрочем, в "МГБ" Приднестровья тоже никого открыто не обвиняют.

Стоит отметить, что ГПСУ неоднократно "разворачивала" на этом направлении людей, которые пытались нелегально пересечь границу, это касается как военнообязанных, пытающихся избежать мобилизации, так и обычных контрабандистов.

Напомним, военный эксперт Роман Свитан ранее рассказывал о том, является ли Приднестровье проблемой для Украины и может ли Молдова решить проблему с этим регионом с помощью ВСУ.