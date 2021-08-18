Вдохновились ватником: россияне взяли на службу в МЧС "тульский пряник" (фото)
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Пряник будет учить детей взрослой жизни.
В объятой пожарами России нашли действенный способ улучшить ситуацию в стране, а потому сотрудники МЧС в Тульской области приняли в ряды спасателей кондитерское изделие.
Об этом пишет местное издание "Тульская пресса".
Тульский пряник пообещал, что будет учить детей правилам пожарной безопасности и подготовит их к опасностям взрослой жизни. На официальной церемонии, пряник был награжден медалью за популяризацию спасательного дела и принят в состав МЧС.
"Человек в такой необычной должности должен любить детей, уважать их, рассказывать много нового. Прежде всего он должен обучать правилам и приемам в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций", — сказал он.
В планах пряника посетить все образовательные учреждения области и встретиться со всеми школьниками и дошкольниками.
Пользователи сети же обнаружили в образе Тульского пряника удивительное сходство с другим, более известным персонажем интернет-культуры, а именно с квадратным ватником.
Как сообщалось ранее, в Кемеровской области мужчина посреди дня залез на крышу одного из зданий, чтобы заняться сексом с скульптурой медведя.
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