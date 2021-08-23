Укр

В России бывшего нардепа Украины приговорили к девяти годам колонии строгого режима

Автор
Г. Лубенец
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Автор
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В России бывшего нардепа Украины приговорили к девяти годам колонии строгого режима Новость обновлена 23 августа 2021, 21:11
Павел Климец

Сроки получили и другие фигуранты дела.

Украинского бизнесмена и бывшего нардепа Павла Климца, которого в России обвиняют в покушении на дачу взятки в особо крупном размере, приговорили в Москве к 9 годам колонии строгого режима.

Об этом сообщает российский "Интерфакс".

Помимо него по восемь и пять лет колонии получили другие фигуранты дела — Юлия Самойлова и Андрей Грохольский.

По информации следствия, Климец, являясь бенефициаром коньячного завода "Бахчисарай" в оккупированном Крыму, столкнулся с проблемами со стороны местных "судов", наложивших "арест" на завод.

Тогда Грохольский пообещал за 20 миллионов рублей (7,2 млн гривен) решить проблемы Климца, но получив деньги через помощницу бизнесмена просто присвоил их себе.

В конце апреля 2019 года его задержали в Москве.

Климец был народным депутатом Верховной Рады в 2006-2012 годах. Ему принадлежит группа компаний "Олимп", которая входит в топ-5 крупнейших производителей крепкого алкоголя в Украине.

В 2019 году его состояние оценивалось в 34 миллиона долларов.

Как сообщалось ранее, в Киеве местный житель попытался выгодно обменять доллары на гривны, но вместо того получил сувенирные фантики.

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