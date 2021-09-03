В Хабаровске для первоклассников учительница станцевала танец живота - родители возмущены (видео)

Необычное шоу на линейке к Дню знаний посмотрели в школе № 76.

В российском Хабаровске учительница танцев Юлия Марченко в одной из школ города решила поздравить учеников с Днем знаний весьма необычным способом — станцевав танец живота на праздничной линейке.

Танец она исполнила под песню группы "Наутилус Помпилиус" "Ты снимаешь вечернее платье, стоя лицом к стене". Выступление вызвало неоднозначную реакцию у пользователей Интернета и родителей учащихся.

Комментарий к видео

Комментарий к видео

Нашлись и те, кто поддержал молодую учительницу танцев.

Комментарий про видео в Хабаровске

В управлении образования Хабаровска отметили, что в отношении директора школы и админперсонала проводится проверка, а выступление назвали неуместным и недопустимым.

По задумке танец олицетворял собой птицу счастья, которая не должна опускать крылья. Как отметила сама учительница танцев Юлия Марченко с таким номером она раньше выступала на городских мероприятиях и это не вызывало нареканий. Она извинилась, за то что номер мог быть превратно воспринят.

Ранее "Телеграф" писал, что пророссийская экс-преподаватель Национального педуниверситета имени М. П. Драгоманова Евгения Бильченко пожаловалась на то, что ее не позвали работать в Россию.