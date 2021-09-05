Кидали в страусов камнями - в России сняли на видео пьяные развлечения молодежи

Охрана ничем не смогла помочь птицам.

В Краснодарском крае РФ, в Северном парке Славянска-на-Кубани двое пьяных напали на страусов в вольере. Они залезли в загородку к птицам и начали над ними издеваться.

Видео разместил Телеграм-канал LIFE SHOT.

Автор видео рассказывает, что молодые мужчины закидывали страусов камнями, а те от них убегали. Также сообщается, что птиц поливали газированными напитками. Отмечается, что к охране парка с просьбой урезонить пьяных посетителей обращались местные жители, но их проигнорировали.

Российские правоохранители проверяют информацию.

В комментариях к видео пользователи Телеграм негативно оценили умственные способности мужчин и отметили, что их самих стоило посадить в клетку.

Также пользователей удивила реакция страусов. Почти двухметровые птицы обычно более агрессивны по отношению к нападающим. Правда эти страусы попали в вольер в Северном парке всего несколько месяцев назад.

Ранее "Телеграф" писал, что возмущение украинцев вызвал крокодил на пляже в Скадовске. Пресмыкающееся водили по жаре для фотографий с заклеенной скотчем пастью. А на Арабатской стрелке крокодил умер в одном из озер, его происхождение неясно, длина животного составила около двух метров.