Важного российского чиновника убило на учениях

Зиничев пытался спасти человека, но разбился о скалу в Арктике

В российском Норильске, где проходили учения в Арктической зоне, 8 сентября трагически погиб глава МЧС России Евгений Зиничев, который пытался спасти человека.

По информации местных СМИ, чиновник был в городе с рабочим визитом — проверял строительство пожарной части и участвовал в съемках учебного фильма МЧС. Вместе с оператором и десятками коллег Зиничев стоял на скале. Сотрудник съемочной группы с камерой не удержался и упал в пропасть. И вслед за ним прыгнул 55-летний министр, который разбился о скалу. Оператору также выжить не удалось. В росСМИ пишут, что очевидцы не сразу поняли, что произошло.

Отметим, что свою карьеру Зиничев начал в КГБ. С 2006-го на протяжении 9-ти лет он работал в личной охране Службы безопасности президента РФ Владимира Путина и часто сопровождал его в поездках. А после этого Зиничев пошел на повышение — стал заместителем руководителя Службы по борьбе с терроризмом ФСБ России, а в 2016-м — замдиректора ФСБ России. В кресле главы МЧС России Зиничев был с 2018 года.

Известно, что Путину, который сейчас отдыхает вместе с министром Сергеем Шойгу в Сибири, о смерти его бывшего охранника уже сообщили.

Напомним, что в России 8 сентября расследуют гибель двух жителей Ногинска, которых убило взрывом в жилом доме.