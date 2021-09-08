Укр

Погибли вдвоем: мужчина, которого спасал российский министр, оказался известным кинорежиссером (фото)

Автор
Е. Волкова
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Автор
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Генерал Зиничев спас режиссера, который оступился на скале и упал вниз Новость обновлена 08 сентября 2021, 15:13
Генерал Зиничев спас режиссера, который оступился на скале и упал вниз

Министр МЧС Зиничев бросился спасать режиссера, но разбился

Стало известно о том, ради кого рискнул жизнью и, в результате, погиб российский министр МЧС Евгений Зиничев 8 сентября в Норильске. Вторым погибшим в Арктике оказался известный в РФ режиссер и оператор Александр Мельник - обладатель премии "Ника" и член гильдии кинорежиссеров России, создатель фильмов "Новая Земля", "Территория" и многих других.

Мельник был известным режиссером и лауреатом "Ники"
Мельник был известным режиссером и лауреатом "Ники"

РосСМИ пишут о том, что 63-летний Мельник был в месте межведомственных учений, которые осуществляли сотрудники МЧС в Арктике.

По одной из версий, он выбирал место для нового документального фильма, по другой — снимал фильм об МЧС, поэтому и оказался рядом с главой ведомства Зиничевым. Очевидцы говорят, что мужчина оступился на скале и сорвался вниз. За ним молниеносно прыгнул Зиничев, который ударился о выступ скалы и разбился. 

Известно, что на спасение Зиничева и Мельника прибыл вертолет МЧС и пострадавших оперативно доставили в больницу, но спасти их не удалось.

Также сообщается о еще шести пострадавших в результате попытки спасти Мельника. Однако как именно они пострадали и какие травмы получили — неизвестно.

Ранее мы сообщали, что погибший Зиничев был близок к президенту РФ Владимиру Путину: в его личной охране он начал восхождение по карьерной лестнице.

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