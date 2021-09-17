Россиянин годы собственноручно чинил дороги, за что получил от властей угрозу штрафом

Властям не понравилась самодеятельность местного жителя.

В городе Шахты Ростовской области мужчина с 2016 года самостоятельно чинил выбоины на дорогах, за что в городской администрации ему пригрозили штрафом.

Об этом в среду, 15 сентября, сообщает Telegram-канал "Baza".

В конце августа этого года местный житель российского города Шахты Александр Титов сообщил в администрацию, что в течение пяти лет самостоятельно чинил ямы и выбоины на дорогах и платил за это из своего кармана. Однако вместо благодарности он получил письмо, в котором говорилось, что мужчине могут выписать штраф, ведь он якобы он повреждал пути и препятствовал дорожному движению автомобилистов.

Мэр города Андрей Горцевський в своем письме предупредил Титова об угрозе административной статьи за самодеятельность, хотя сначала и поблагодарил его за работу. Стоит отметить, что мужчина отремонтировал 30 ям на дороге меньше, чем за месяц. Местный чиновник заявил, что в будущем жителям города лучше сообщать в администрацию о своих действиях, чтобы не получить штраф.

Водители же встали на защиту Титова. По их словам, мужчина никогда никому не мешал во время проведения ремонтных дорог. Люди поблагодарили мужчине за труд, ведь его работа помогла сохранить подвески и шины их автомобилей.

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