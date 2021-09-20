Стрельба в России: что происходит на данный момент на месте происшествия (видео)
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По последним данным, злоумышленника ликвидировали
В Пермском государственном университете (ПГНИУ) России 18-летний Тимур Бекмансуров устроил хаотичную стрельбу по студентам. Жертвами стали восемь человек, еще 19 получили ранения. Происходящее в учебном заведении снимали на камеры очевидцы.
Видео смертельной стрельбы и ее последствий опубликовали ряд российских СМИ, передает "Телеграф".
Сначала в сети появилось видео, как злоумышленник с оружием заходит в учебный корпус. Он неспешно идет территорией, ведя при этом беспорядочную стрельбу по окнам вуза.
Сразу после этого, в университете началась паника. Студенты спасались тем, что выпрыгивали из окон здания, а затем бежали.
Та часть учащихся, которые не могли покинуть здание, закрылись в аудиториях. Соответствующий призыв опубликовали в группе ПГНИУ в соцсетях.
"Если вы находитесь в аудитории, постарайтесь закрыться изнутри и оставаться на месте", — говорилось в сообщении.
Тем студентам, которые только направлялись в университет, настоятельно рекомендовали разворачиваться и ехать обратно.
На место происшествия съехались правоохранительные органы и множество карет скорой медицинской помощи. Сначала появилась информация о нескольких пострадавших, но вскоре стало известно, что есть и погибшие.
Также российские СМИ сообщили, что стрелка удалось задержать и даже ликвидировать, однако официального подтверждения этого пока не было.
Студенты Пермского университета в комментарии СМИ сообщили, что в здании не сработала тревога, также не были никаких объявлений по местному радио.
Проход в здание университета свободный, поэтому злоумышленник беспрепятственно вошел в здание.
Как сообщал "Телеграф" ранее, в Перми убиты восемь студентов, еще два десятка ранены, стрелка ранили правоохранители.
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